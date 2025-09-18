Musicals: Andrew Lloyd Superstar? Wie Webber wiederentdeckt wird

«Cats», «Phantom der Oper»: Andrew Lloyd Webber wird hierzulande gern mal verlacht. Doch ein Revival seiner Musicals wie «Evita» und «Jesus Christ Superstar» wirft nun ein neues Licht auf sein Werk.
London/Los Angeles/Berlin - Lange Zeit schien es sehr angesagt zu sein, Andrew Lloyd Webber nicht gut zu finden. Die Werke des Komponisten - und dabei wurden Unterschiede gern ignoriert - wurden als triviales Musiktheater abgetan. Doch vorbei die Zeit. Jetzt ist Webber - inzwischen 77 Jahre alt - wieder in Mode. Seine Musicals werden stylish zelebriert: von Los Angeles über New York bis London und nun auch in Berlin (Komische Oper ab Freitag).