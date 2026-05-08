Musical in Hausach: Flucht, Hoffnung und Integration sind Themen auf der Bühne

Mit „Rags“ bringt das RGG Hausach 2026 ein bewegendes Broadway-Musical auf die Bühne: Die Geschichte jüdischer Flüchtlinge im New York von 1910.
Es ist wieder Musical-Zeit in Hausach: Seit den 70er-Jahren gehören die Produktionen des Robert-Gerwig-Gymnasiums fest zum kulturellen Leben im Kinzigtal. Jedes zweite Jahr führt das Robert-Gerwig-Gymnasium ein aufwändig, mit viel Liebe zum Detail und professionell produziertes Musical auf. „Hair“, „Evita“, „Rent“, „West Side Story“, „Linie 1“ und zuletzt „Shrek“ haben die Schüler, Ehemaligen und Ehrenamtliche auf die Bühne gebracht. Nun ist „Rags“ an der Reihe.