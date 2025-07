Großartige Musicalaufführungen des Kinderchors Chorisma Kids gab es in Eutingen. Am vorvergangenen Wochenende fanden zwei besondere Veranstaltungen statt.

Der Kinderchor Chorisma Kids zeigte zwei gut besuchte Aufführungen des Musicals „Der Tag, an dem der Zirkus verboten werden sollte“ in der Turn- und Festhalle Eutingen.

Insgesamt sangen, sprachen und tanzten 30 Kinder zwischen vier und zehn Jahren auf der Bühne. Die Kinder in den bunten Kostümen waren mit viel Freude dabei. Der Zirkusdirektor sagte alle Künstler gekonnt an. Es traten der starke Otto, die Zirkusprinzessin, die Clowns, der Magier und weitere Künstler auf. Die Zirkusluft wehte durch den Saal und riss das Publikum mit.

Hauptrollen wurden von zwei Kindern einstudiert

Die Hauptrollen wurden jeweils von zwei Kindern einstudiert, so konnten am Samstag und Sonntag verschiedene Kinder in den Rollen glänzen. Die Chorleiterin Katharina Tideman dirigierte dezent vom Stuhl vor der Bühne.

Die intensive und gute Probenarbeit von Katharina Tideman, seit Januar dieses Jahres, hat sich gelohnt und die Kinder über sich selbst hinauswachsen lassen. Die Souffleuse Luisa Bader musste kaum unterstützen, die Kinder hatten ihre Texte wunderbar gelernt.

Bei den Aufführungen wurden die Kinder von einigen weiteren wichtigen Helfern unterstützt. Tanja Morozova spielte auf dem Klavier und begleitete die Kinder musikalisch. Leon Klink war am Schlagzeug und sorgte für den Rhythmus. Damit die Besucher alles gut verstehen konnte, sorgten die Tontechniker Wolff-Dietrich und Martin Meyer für den guten Ton. Die Choreographie der Bewegungen wurde von Madita Seele einstudiert und unterstützt.

Bürgermeister seine Familie in der Zirkuswelt

Bürgermeister Markus Tideman war bei den Aufführungen als Zuschauer dabei. Es war ihm wichtig, seine Familie in der Zirkuswelt zu erleben. Andrea Präg, 1. Vorsitzende von Chorisma, bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten, die dieses Event möglich gemacht haben. Das Publikum war begeistert, gab Standing Ovations und forderte eine Zugabe.

Die Aufführungen, die die Chorisma Kids erstmalig darboten, waren ein großer Erfolg. Die Kinder haben viel gelernt und gezeigt, was sie können. Die Chorisma Kids lassen ihre hellen Stimmen wieder am Samstag, 26. Juli, beim Fairtrade Fest erklingen.

Die Proben der Chorisma Kids finden immer freitags von 15 bis 16 Uhr im Proberaum im Grundschulgebäude Eutingen statt. Fragen zur Teilnahme im Chor gerne an kontakt@chorisma-eutingen.de senden.