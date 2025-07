Musical in Binzen: Piraten kämpfen gegen den Müll

Musical in Binzen

1 Die Kinder kamen mit ihrem Musical sehr gut an. Foto: Gudrun Gehr Das Schulmusical von Lehrerin Anja Kegel setzt sich mit dem Thema Müll auseinander.







Die erfolgreiche Musicalautorin Anja Kegel – gleichzeitig Grundschullehrerin des Verwaltungsverbands Vorderes Kandertal – hat es wieder getan: Erneut hat sie ein Musical geschrieben. „Seit meiner Referendarzeit 1993 an der Schule in Kandern habe ich schon so viele Musicals geschrieben, dass ich gar nicht mehr weiß, wie viele es waren“, erklärt sie. Unter ihren Werken befindet sich unter anderem „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Vorsicht Piraten“ oder „Ziemlich Blind“ für die Freie Evangelische Schule Lörrach.