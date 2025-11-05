Musical in Badenweiler: „ChoRus Delicati“ lädt zur musikalischen Reise voller Emotionen ein

Der Hügelheimer Chor „ChoRus Delicati“ führt sein selbst geschriebenes Musical nochmals auf – es gibt zwei Termine.

Mit seinem Stück „Dream on – Träum’ weiter“ lädt der Hügelheimer Chor „ChoRus Delicati“ auf eine musikalische Reise „voller Emotion, Energie und Gänsehautmomente“ ein. Das Musical wird am Freitag, 21. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 23. November, 17 Uhr, im Festspielhaus Badenweiler aufgeführt. Der Einlass ist jeweils eine Stunde davor. Regie führt Claudia Haak, die musikalische Gesamtleitung liegt bei Alexander Sehringer.

Der Chor „ChoRus Delicati“ wurde vor rund 20 Jahren im Müllheimer Ortsteil Hügelheim gegründet. Damals hatte sich eine kleine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die gemeinsam singen und schauspielern wollten; geprobt wurde anfangs noch im örtlichen Kindergarten. Inzwischen zählt der Verein 35 Aktivmitglieder, die teils auch aus umliegenden Gemeinden kommen.

Alles selbst erarbeitet

Geschichte und Dramaturgie des Stücks „Dream on“ stammen aus der eigenen Feder der ambitionierten Laientruppe, auch die Choreografien (Leitung: Heike Ruf) und Kostüme haben die Chormitglieder selbst erarbeitet. Das Ergebnis hat bereits im Herbst 2024 für eine umjubelte Premiere und insgesamt vier ausverkaufte Vorstellungen im Kurhaus Badenweiler gesorgt, weitere Vorstellungen in der Hügelheimer Festhalle waren ebenso ausverkauft. Danach habe es eine „sehr große Nachfrage“ nach weiteren Aufführungen gegeben, weshalb die Gruppe das Stück jetzt erneut und letztmals auf die Bühne bringt.

Mitreißende Handlung

Zur Handlung: Das Stück „Dream on“ spielt in den 1990er-Jahren, die Kleinstadtidylle von Kannsingen bildet die Kulisse der turbulenten Geschichte. Erzählt wird vom Muttersöhnchen Felix, der mit seinen 43 Jahren immer noch Single ist und dessen bisheriges Leben durch die zufällige Begegnung mit der neu zugezogenen Städterin Roxy auf den Kopf gestellt wird. Zur mitreißenden Handlung trägt auch der neu eröffnete Salon bei, dessen Motto lautet „Nägel, Haare, Döner – Wir machen dich schöner“.

Rock, Pop und Schlager

Vorangetrieben wird die bunte Handlung mit Songs aus Rock, Pop und Schlager, gesungen im Chor oder als Solo; begleitet werden die Lieder von einer Liveband. Auf dem Programm stehen Stücke wie „Don’t stop me now“ (Queen), „I’m so excited“ (Pointer Sisters), Jürgen Marcus’ „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ oder Xavier Naidoos „Sie sieht mich nicht“.

Das Stück dreht sich laut Veranstalter um die Werte einer Gesellschaft, um Freundschaften und um die Frage, ob die gespaltene Kleinstadtgesellschaft am Ende wieder zu ihrem friedlichen Miteinander zurückfindet.

Tickets gibt es im Internet unter www.reservix.de, weitere Infos unter www.chorus-delicati.de oder auf Instagram (chorus_delicati_huegelheim).