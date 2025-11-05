Musical in Badenweiler: „ChoRus Delicati“ lädt zur musikalischen Reise voller Emotionen ein

Der Hügelheimer Chor „ChoRus Delicati“ führt sein selbst geschriebenes Musical nochmals auf – es gibt zwei Termine.
Mit seinem Stück „Dream on – Träum’ weiter“ lädt der Hügelheimer Chor „ChoRus Delicati“ auf eine musikalische Reise „voller Emotion, Energie und Gänsehautmomente“ ein. Das Musical wird am Freitag, 21. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 23. November, 17 Uhr, im Festspielhaus Badenweiler aufgeführt. Der Einlass ist jeweils eine Stunde davor. Regie führt Claudia Haak, die musikalische Gesamtleitung liegt bei Alexander Sehringer.