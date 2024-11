Musical in Bad Wildbad: Viele junge Akteure begeistern

1 Mit voller Begeisterung präsentierten sich die etwa 70 jungen Akteure. Foto: Ziegelbauer

Das Bibel-Musical „Petrus – der Apostel“ lockte mehr als 500 Besucher in die Calmbacher Enztalhalle.









In der Calmbacher Enztalhalle hat es in den vergangenen 50 Jahren schon die unterschiedlichsten Veranstaltungen gegeben. Aber wohl noch nie ein Bibel-Musical, wie es dort am Donnerstagabend in der Zusammenarbeit zwischen der Liebenzeller Gemeinschaft Calmbach unter der Schirmherrschaft des Bad Wildbader Bürgermeisters Marco Gauger abgelaufen ist. Mit „Petrus – der Apostel“, wobei etwa 70 Akteure als Musiker, Sänger und Darsteller die mehr als 500 Besucher begeisterten.