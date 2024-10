Musical in Aichhalden

1 Daniela Kieninger und Joleen Lehrer werden beim Musical zu sehen und hören sein. Foto: Veranstalter

Das Adonia-Musical „Petrus“ gastiert in Aichhalden mit jungen Darstellern aus der Region.









Das Konzert findet am Mittwoch, 30. Oktober, ab 19.30 in der Josef-Merz-Halle in Aichhalden statt. Dieses Mal geht es laut Mitteilung um den Apostel Petrus und die Entstehungsgeschichte der christlichen Kirche.