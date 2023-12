1 Bibi Blocksberg ist bald in Freudenstadt zu sehen. Foto: Freudenstadt Tourismus

Bibi Blocksberg kommt als Musical für Kinder ins Theater im Kurhaus. Die jungen Zuschauer dürfen sich verkleiden und selbst mitmachen.









Das Kölner Cocomico-Theater gastiert am Sonntag, 7. Januar, im Rahmen seiner großen Deutschland-Tournee wieder in Freudenstadt im Theater im Kurhaus. Gezeigt wird das Musical „Bibi Blocksberg: Alles wie verhext“. Los geht es um 15 Uhr. Das berichtet die Freudenstadt Tourismus in einer Pressemitteilung.