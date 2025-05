1 Die farbenfrohen Kostüme unterstreichen die Magie der Geschichte. Foto: Wieland Schüler des Hechinger Gymnasiums haben ein Musical in der Stadthalle Museum aufgeführt.







Nach zwei musikalischen Highlights in der Synagoge und in der Aula des Gymnasiums entführte das Gymnasium Hechingen sein Publikum diesmal in die Stadthalle. Dort wurde das diesjährige Schulmusical „Wimba und das Geheimnis im Urwald“ mit großer Spannung erwartet – und mit noch größerer Begeisterung aufgenommen.