Musicafé Hausach: Das ist zum 40. Geburtstag geplant

1 Thilo Haas (links) und Friedhelm Bals spielen zum 40. Geburtstag des Musicafés. Foto: Reinhard

Es ist eine feste Kulturinstitution im Kinzigtal und wird bereits 40 Jahre alt: Das Hausacher Musicafé ist seit Jahrzehnten eine Bühne von Kleinkunst jeglicher Art. Seinen Geburtstag feiert es in der kommenden Woche mit portugiesischen Fado.









Dabei sein wird ein alter Bekannter und Gründungsmitglied der Musicafés_ Friedhelm Bals gibt am Freitag, 20. September, ein Konzert. Der ehemalige Lehrer ist Mitgründer der mittlerweile zu einer feste Größe gewordenen Muscafés. Nachdem er den Kammerchor und das Kammerorchester Kinzigtal geleitet hatte, kam ihm vor ziemlich genau 40 Jahren der Gedanke, „dass etwas fehlt“, wie er in Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. „Ich dachte damals, dass wir etwas brauchen, wo wir Gruppen einladen können.“ Den entsprechenden Platz bot die Aula des Robert-Gerwig-Gymnasiums und so entstand die Idee für das Musicafé am Robert-Gerwig. „Ich hatte damals eine Vorliebe für Jazz“, berichtet Bals und so fragte er die Zwölftklässler, ob sie ihm unterstützen würden, monatlich Jazzveranstaltungen zu organisieren. Die erste Veranstaltung fand dann mit dem Saxtett aus Freiburg statt, Die Schüler bedienten in nobler Kleidung mit weißem Hemd, schwarzer Weste und Fliege, passend zur Musik. Es gab Apfelsaft. Wein, Speck, Käse und Brot – besorgt aus dem örtlichen Discounter. Die Musiker gingen spielend durchs Publikum, die Stimmung passte und die Premiere des Musicafés gelang.