„Musica Viva Kinzigtal“ in Hausach: So bezauberten Orchester und Solistinnen das Publikum

In Hausach war das Kammerorchester „Musica Viva Kinzigtal“ für ein Adventskonzerts zu Gast. Sowohl das Ensemble als auch die Solistinnen zu überzeugen.
Es ist zu einem festen, unverzichtbaren Termin in der Vorweihnachtszeit geworden: Das Adventskonzert des Kammerorchesters „Musica Viva Kinzigtal“ in Hausach. Wurde das Konzert viele Jahre von Peter Stöhr geleitet, so übernahm im vergangenen Jahr Markus Raus den Dirigentenstab. Am Sonntag waren für das Kammerkonzert überraschend viele Besucher in die Stadthalle gekommen.