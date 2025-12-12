Museumsweihnacht in Beihingen: Seit September rattert die Nähmaschine

Zauberhafte Stimmung herrschte auf dem Adventsmarkt rund ums Beihinger Heimatmuseum.
Die Museumsweihnacht des Heimat- und Geschichtsvereins Beihingen ist immer ein Highlight in der Adventszeit – der Duft von Crêpes, Punsch und Feuerzangenbowle und von gebackenen Waffeln liegt in der Luft, die Klänge der Bläser erfreuen all jene, die Weihnachtslieder lieben und sich daran erfreuen. Lichterketten an einigen Ständen verbreiten eine zauberhafte, vorweihnachtliche Atmosphäre, und „stimmungsvoll“ trifft wohl am ehesten ins Schwarze, wenn es um Beschreibungen des Adventsmarktes und der Museumsweihnacht geht.