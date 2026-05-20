Museumstag in Hausach: Geschichte und Künstler nähergebracht

Beim 49. Internationalen Museumstag erfuhren Besucher in Hausach, welche Bandbreite an Historie und Kunst die Stadt zu bieten hat.
Beim Eintauchen in die Geschichte während eines Museumsbesuchs erklärt sich vieles, was die Gegenwart ausmacht. Während die Hausacher Museen feste Tage im Jahresverlauf haben, an denen sie ihre Kleinode öffnen oder dort auch Sonderführungen nach Anmeldung stattfinden, gab es am 49. Internationalen Museumstag am Sonntag im stadtgeschichtlichen Museum im Herrenhaus und im Zunftarchiv der Freien Narrenzunft auch außer der Reihe ein geballtes Angebot an Geschichte.