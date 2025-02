Museumsmitarbeiter hat geforscht: Ära der Kanadier in Lahr als Thema einer Doktorarbeit

Ära der Kanadier in Lahr als Thema einer Doktorarbeit

1 Werner Schönleber und OB Markus Ibert präsentierten das 238-Seiten-Werk „Auf Wacht am Oberrhein“. Foto: Baublies

Historiker Werner Schönleber hat über die kanadischen Militärstandorte in Lahr und Söllingen promoviert. Die wissenschaftliche Studie ist jetzt als Buch erschienen, das am Sonntag im Stadtmuseum vorgestellt wurde – dort arbeitet der Autor auch.









Welche Spuren haben die Kanadier in Lahr in den Jahren 1967 bis 1994 hinterlassen? Wo waren Berührungspunkte der Truppen mit den Bewohnern der Stadt – in diesen Jahren und danach? Wo verliefen Grenzen, die nicht zu überschreiten waren? Werner Schönleber, der seit dem Abschluss seines Studiums im Stadtmuseum arbeitet, hat über diese und andere Fragen als Historiker promoviert.