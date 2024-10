Am 3. November, einem Sonntag, öffnen sich wieder sowohl das Franziskanermuseum als auch die Geschäfte in- und außerhalb der Innenstadt.

Während der Einzelhandel zur außergewöhnlichen Einkaufszeit ab 13 Uhr seine Waren bereithält – unter anderem Spielsachen, die bereits auf weihnachtlichen Wunschzetteln stehen dürften, neue Herbst- und Wintermode für Groß und Klein oder Dinge des täglichen Lebens, die man sich schon lange einmal anschaffen wollte –, geht es im Museum im wahrsten Sinne des Wortes „rund“.

Lesen Sie auch

„Jetzt geht’s rund“ ist das diesjährige Motto. Das Museumsteam hat sich dazu wieder einiges einfallen lassen und wird dabei von vielen helfenden Händen und Sponsoren unterstützt.

Sparkasse beteiligt

Michael Pohl begründet die finanzielle Beteiligung der Sparkasse Schwarzwald-Baar mit dem attraktiven und familienfreundlichen Angebot, das Jahr für Jahr rege genutzt werde. Auch der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) trägt laut Rainer Böck dazu bei, dass der Museumseintritt an diesem Tag kostenlos bleiben kann. Der Sprecher des Villinger Einzelhandels betont zudem, wie wichtig der verkaufsoffene Sonntag für seine Sparte sei, der Dank des Museumsfestes neue Kundschaft auch aus dem Umland anlocke.

Hilfe kommt laut Museumsverwalter Lukas Löffler auch vom Freundeskreis Städtischer Museen, von Auszubildenden der Stadt, von der Musikakademie VS, deren Ensembles das Museumsfest im Foyer musikalisch bereichern wird und von „Sissis Erben“, die in ihren historischen Roben einmal mehr Lose für die Tombola verkaufen und die Besucher am „runden“ Glücksrad drehen lassen.

Kreativ werden

In der Kreativwerkstatt können Kinder einen Kompass bauen und Kränze winden, der Kinder- und Jugendzirkus der Stadt unter der Leitung von Jury Thomas zeigt sich um 13 Uhr auf der Bühne des Konzertsaales, auf dem Osianderplatz wird sich ein nostalgisches Karussell drehen und Uwe Spille treibt als Clown Ferdinand seine Späße überall.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Anzahl der Museumsführungen laut Museumsmitarbeiterin Claudia Geiser erhöht. Um 14 Uhr und 15.30 Uhr startet Museumspädagogin Natalia Leva eine Familienführung und in der Zeit von 14 bis 17 Uhr führen halbstündlich Anita Auer, Ortrud Jörg-Fuchs und die Archäologin Michelle Ziegler durch die Dauerausstellung.

Neue Stadtführung

Eigens zum Festthema entwarf Rudolf Reim die Stadtführung „Hier geht’s rund“, die um 14 Uhr auf dem Osianderplatz beginnt. „Sie wünschen, wir spielen“, heißt es um 13.30 und 15 Uhr in der Museumsabteilung „Stadtgeschichte“, wenn das gerade restaurierte Stern-Orchestrion nach dem Einwurf einer Münze seine runden Walzen dreht. Um 15 Uhr wirft Vivien Schiefer vom Landesmuseum Württemberg im Chorraum einen Blick in die Villinger Münzgeschichte und um 16 Uhr zeigt Museumsmitarbeiter Peter Graßmann den Wandel der Erdgestalt, „Von der Scheibe bis zur Kugel“, in der Wissenschaftsgeschichte auf.

Den Genuss rundet das kulinarische Angebot des Franziskaner-Cafés und des Freundeskreises ab.