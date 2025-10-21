Nach dem Diebstahl seltener Goldnuggets aus dem Pariser Naturkundemuseum sitzt eine 24-jährige Chinesin in Untersuchungshaft. Sie wurde in Spanien gestellt.
Paris - Nach dem Diebstahl seltener Goldnuggets aus dem Pariser Naturkundemuseum sitzt eine 24-jährige Chinesin in Untersuchungshaft. Wie Laure Beccuau, Staatsanwältin von Paris, mitteilte, war die Verdächtige zuvor von den spanischen Behörden überstellt worden, die sie am 30. September in Barcelona aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen hatten.