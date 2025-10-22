Frankreich erlebt seit Anfang September eine Welle von Museumseinbrüchen. Nach dem spektakulären Coup im Louvre gab es einen weiteren Diebstahl. Zufall, Nachahmungstäter oder professionelle Netzwerke?
Paris - Diesmal sind fast 2.000 Gold- und Silbermünzen über Nacht aus einem Museum verschwunden – nur einen Tag nach dem spektakulären Diebstahl im Louvre. Seit Anfang September häufen sich Einbrüche in französische Museen offenbar nach einem ähnlichen Muster: Wertvolle Objekte werden gezielt ausgewählt, Schmuck, Münzen oder Stücke von hohem historischem Wert. Zufall?