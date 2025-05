Museumsbahn in Blumberg: Sauschwänzlebahn dampft wieder

1 Die historische Dampflok DB 50 2988 aus dem Jahr 1942 steht immer im Mittelpunkt des Geschehens und ist auch bei der Eröffnung ein beliebtes Foto-Objekt der Besucher. Foto: Hans Herrmann

Es war ein Auftakt nach Maß am Bahnhof in Zollhaus. Besucher kamen in Scharen auf das Gelände. Über den Winter gab es Investitionen in die Waggons und auch die Infrastruktur.









Link kopiert



Zur Saisoneröffnung der Sauschwänzlebahn stimmte am Bahnhof Blumberg-Zollhaus am 1. Mai einfach alles. Das Interesse war von Anfang an groß, und auf dem gesamten Areal waren nur freudige Gesichter zu erkennen. Als der Aufsichtsratsvorsitzende der Bahnbetriebe, Bürgermeister Markus Keller, grünes Licht gab und die Saison 2025 offiziell eröffnete, stieg der Stimmungspegel der Besucher noch weiter.