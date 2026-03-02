Museum Tinguely: Sie singen, tanzen und spielen

„Fuzzy Logic“ verwandelt den kleinsten Ausstellungsraum Basels, die ehemalige Telefonzelle des Museum Tinguely, in ein Figurentheater.
Der französische Künstler Nicolas Darrot ist bekannt für seine robotisierten Puppen, Automaten und mechanischen Figuren, die sich zwischen Theater, Technik und Fabelwesen bewegen. Die Besucher können die Performance der kinetischen Figuren mit dem Scan eines Barcodes auf eigens gestalteten Spielkarten selbst aktivieren, so dass sie singen, tanzen, spielen und sich in ihrer ganz eigenen „unscharfen“ Logik bewegen, heißt es in der Ankündigung.