Museum Tinguely: Sie singen, tanzen und spielen

Der französische Künstler Nicolas Darrot ist bekannt für seine robotisierten Puppen, Automaten und mechanischen Figuren, die sich zwischen Theater, Technik und Fabelwesen bewegen. Die Besucher können die Performance der kinetischen Figuren mit dem Scan eines Barcodes auf eigens gestalteten Spielkarten selbst aktivieren, so dass sie singen, tanzen, spielen und sich in ihrer ganz eigenen „unscharfen“ Logik bewegen, heißt es in der Ankündigung.

Jede der fünf Figuren wird mit einer Vernissage eingeweiht. Dazu sind Persönlichkeiten aus dem Umfeld von Nicolas Darrot eingeladen, mit dem Künstler und seinen Werken in Dialog zu treten. Die erste findet am Donnerstag, 5. März, ab 18.30 Uhr in Anwesenheit des Künstlers im Museum Tinguely statt.

„Fuzzy-Logik“ akzeptiert das, was klassische Logik ausschließt: Vieldeutigkeit und Unschärfe. Als Form künstlicher Intelligenz ermöglicht sie Computern, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen, wie es dem menschlichen Denken inne ist, heißt es.

Hier gibt es nicht nur das streng binäre 1 (ja/wahr) oder 0 (nein/falsch), sondern sie arbeitet demnach mit Abstufungen. Die reale Welt ist von Natur aus ungenau, heißt es. Zwillingsgeschwister sind unterscheidbar, die Grenzen zwischen Tag und Nacht verschwimmen, das Wissen über einen Themenkomplex bleibt oft unvollständig.

Darrots Figuren verkörpern diese Logik der Unvollkommenheit und bewegen sich voller Unsicherheiten und Gemütsschwankungen in spontanen Tänzen und komplexen Spielen. Bei einigen der Figuren bestimmt der Zufall die Bewegung. Die Soundtracks komponiert und programmiert Darrot teilweise selbst, teilweise nutzt er Aufnahmen oder arbeitet mit Musikern zusammen – jedes Element ist ein integraler Bestandteil des Gesamterlebnisses.

Das Figurentheater präsentiert in fünf Akten vom 5. März 2026 bis 7. März 2027 folgende Figuren:

März bis 3. Mai: Nanashi-Chan, 2024

7. Mai bis 2. August: Bone Machine, 2026

6. August bis 1. November: Shaman, 2026

5. November bis 3. Januar: Le petit clown, 2025

7. Januar bis 7. März: Yuki Otoko, 2025