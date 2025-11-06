Museum lässt es menscheln: Ausstellung mit Persönlichkeit und Vorbildcharakter – nicht nur für Schwenningen

Nach sechs Monaten Sanierung öffnet das Schwenninger Uhrenindustriemuseum wieder seine Türen – und macht mit einer ganz ungewöhnlichen Ausstellung auf sich aufmerksam.
Gleich mehrfachen Grund zum Feiern gab es am Dienstagabend im Uhrenindustriemuseum: Da war die „Wiederbelebung“ – so formulierte es Museumsleiterin Martina Baleva – der Museumsräume, die wegen Sanierung und Einbau einer neuen Heizung rund sechs Monate geschlossen waren. Während dieser Zeit musste also auch die Dauerausstellung ausgelagert werden und war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.