Museum in Villingendorf: Das Schornsteinfegermuseum – ein Traum nicht nur in Schwarz

Seit 20 Jahren gibt es das private Schornsteinfegermuseum in Villingendorf. Eine Geschichte von Sammelleidenschaft, Berufung und viel Herzblut.

Das private Schornsteinfegermuseum „Nicht nur Schwarz“ wurde im Dezember 2005 auf 60 Quadratmetern eröffnet. Die Räumlichkeiten befanden sich zuerst in drei Räumen im Haus von Bezirksschornsteinfegermeister Stefan Sekinger, der seinen Beruf auch als Berufung versteht und in seiner privaten Sammlung über viele Jahre hinweg mehr als 1000 Motive und Ausstellungsstücke zusammengetragen hat.

Da die Sammelleidenschaft weiter anhielt wurde 2011 in einem Nachbarhaus auf 110 Quadratmeter vergrößert. Aber auch diese Räume reichten nicht aus. Nun stehen seit 2022 280 Quadratmeter in Villingendorfer Gewerbegebiet Wasen in einer Halle zur Verfügung.

Stetig erweitert

Sekinger und seine Frau Ela wollten sich einen Traum verwirklichen. 2023 haben sie zur Präsentation der schönen Stücke und für eine Einkehrmöglichkeit ein Bistro und Café eröffnet.

Foto: Sekinger

Doch nun von Anfang an: Stefan Sekinger, geboren 1967 in Rottweil, machte von 1982 bis 1985 seine Ausbildung zum Schornsteinfegermeister. Seine Meisterprüfung hat er 1992 in Ulm bestanden. Seit 2024 ist sein Sohn Florian als Schornsteinfegermeister im elterlichen Betrieb.

Der Beruf des Schornsteinfegers wurde bereits 1403 erstmals urkundlich erwähnt. Seine Aufgaben haben sich im Laufe der Jahrhunderte jedoch stark verändert. Vom reinen Kaminkehrer wurde er zum Spezialisten für Energie und Umwelt rund ums Gebäude.

Von Kitsch bis Kunst

Mehr als 1000 Ausstellungsstücke sind zu sehen. Foto: Sekinger

Die Sammlung präsentiert mehr als 1000 verschiedene Schornsteinfeger-Figuren von Kitsch bis Kunst, dazu Bilder und Literatur. Das älteste Exponat sind zwei extrem seltene und originale Kaminkehrermarken aus Augsburg von 1551. Weiter befindet sich die älteste Kaminfegerordnung aus Württemberg von 1721 in Sekingers Sammlung.

Das heutige Museum thematisiert die Tätigkeit des Schornsteinfegers im Wandel der Zeit. Geöffnet ist es mittwochs von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.