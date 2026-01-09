Museum in Villingendorf: Das Schornsteinfegermuseum – ein Traum nicht nur in Schwarz

Seit 20 Jahren gibt es das private Schornsteinfegermuseum in Villingendorf. Eine Geschichte von Sammelleidenschaft, Berufung und viel Herzblut.
Das private Schornsteinfegermuseum „Nicht nur Schwarz“ wurde im Dezember 2005 auf 60 Quadratmetern eröffnet. Die Räumlichkeiten befanden sich zuerst in drei Räumen im Haus von Bezirksschornsteinfegermeister Stefan Sekinger, der seinen Beruf auch als Berufung versteht und in seiner privaten Sammlung über viele Jahre hinweg mehr als 1000 Motive und Ausstellungsstücke zusammengetragen hat.