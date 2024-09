Bauernfeind-Museum Sulz „Klagemauer“ für 3,36 Millionen US-Dollar versteigert

Das Gemälde “The Western Wall“ von Gustav Bauernfeind ist in New York für 3,36 Millionen US-Dollar versteigert worden. Richard Weinzierl vom Bauernfeind-Museum in Sulz erklärt, was das Bild für ihn so besonders macht.