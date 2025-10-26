Museum in Rottenburg öffnet wieder: Reale Welt und virtuelle Elemente verschmelzen

Nach rund einem Jahr ist es bald so weit: Anfang November eröffnet Bischof Klaus Krämer das umgebaute und sanierte Diözesanmuseum in Rottenburg.
Zu dem Festakt hat sich auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigt. Zur Wiedereröffnung erwartet die Öffentlichkeit in der Zeit vom 9. November bis zum 13. Dezember zudem ein spezielles Programmangebot. So heißt es am ersten regulären Öffnungstag des Museums „Willkommen im Museum“: Am Sonntag, 9. November können sich alle Interessierten bei einem Tag der offenen Tür ab 11 Uhr selbst ein Bild des neuen Kultur-Angebots im Zentrum des historischen Rottenburger Stadtkerns machen. Angeboten werden Führungen sowie eine abendliche Begehung mit Musik.