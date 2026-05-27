Museum in der Alten Schule: Geschichte des Museums in Efringen-Kirchen noch nicht ganz auserzählt

Vielleicht ist die Geschichte des Museums in der Alten Schule in Efringen-Kirchen doch noch nicht auserzählt. Eine Initiative wünscht sich Wege zur Wiederbelebung.
Kürzlich hat eine Initiativgruppe rund um das Museum in der Alten Schule in der Mai-Sitzung des Gemeinderats Efringen-Kirchen einen Bürgerantrag mit 922 Unterschriften für den Erhalt des Museums an Bürgermeisterin Carolin Holzmüller überreicht. Mit diesem Instrument der kommunalen Mitbestimmung, fordern die Einwohner nun das Gremium auf, sich mit der bereits beschlossenen Schließung des Museums erneut zu befassen und darüber zu entscheiden.