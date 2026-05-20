Museum in der Alten Schule: Die Bürger von Efringen-Kirchen stehen hinter dem Museum

Um das Museum in der Alten Schule war es zuletzt stiller geworden. Nun haben 922 Bewohner aber signalisiert, dass sie so schnell nicht aufgeben wollen.
Fast schien es, als wäre das Museum in der Alten Schule doch begraben und vergessen worden, nachdem der Gemeinderatsbeschluss im Januar das Aus bedeutet hatte. Allerdings hat sich sinnbildlich hinter den geschlossenen Türen eine Gruppe von Engagierten um den SPD-Ortsverein zusammengefunden, die dem Museum eine Chance geben will. Ebenso soll der Gemeinderat eine neue Chance erhalten, darüber zu beraten und abzustimmen.