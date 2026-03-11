Museum in der Alten Schule: Bürger kritisieren das Museums-Aus in Efringen-Kirchen im Gemeinderat

Die Schließung des Museums in der Alten Schule in Efringen-Kirchen ist für Verwaltung und Gemeinderat kein Thema mehr, fand dank zweier Bürger aber trotzdem Erwähnung.
Nicht viele Bürger waren der Aufforderung von Peter Peter Bühler gefolgt, der in seinem Leserbrief zur Schließung des Museums in der Alten Schule „alle Bürger, die zu diesem Thema eine eigene Meinung haben,“ dazu aufgerufen hatte, an der nächsten Gemeinderatssitzung teilzunehmen. Den Unmut am Beschluss des Gemeinderats über das Museums-Aus und dessen Entsammlung schmälerte dies in der jüngsten Gemeinderatssitzung allerdings nicht.