1 Heike Götz, Klara Stingel und Susanne Wysotzki (von links) haben mit den besonderen Exponaten aus dem Musem für Volkskunst das Pflegehaus Ameos in Meßstetten besucht – es war der Auftakt zu einer vielversprechenden Reihe. Foto: Rüdiger Wysotzki Beim Besuch von Klara Stingel und Heike Götz mit Exponaten des Museums für Volkskunst sind bei den Bewohnerinnen des Pflegehauses Erinnerungen an frühere Zeiten erwacht.







Manchmal sind Probleme einfach und pragmatisch lösbar: Kommt der Besucher nichts in das Museum, so kommt das Museum eben zum „Besucher“: so geschehen im Ameos-Pflegehaus am Pfarrbaum.