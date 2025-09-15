Museum für Volkskunst Meßstetten: Die Menschen machten es der Lava nach

Im Meßstetter Museum für Volkskunst ist am Samstag die Sonderausstellung „Faszination Glas. Aus der Erde – durchs Feuer – ans Licht“ eröffnet worden. Sie dauert bis zum 9. November.
Glas in allen Facetten hat Museumsleiterin Klara Stingel im Museum für Volkskunst in der Hangergasse 16 versammelt; davon konnten sich die Meßstettens Kunstfreunde bei der Vernissage von „Faszination Glas“ am Samstagabend überzeugen: Sie erlebten eine veritable Zeitreise durch verschiedene künstlerische Epochen, auf der die Volkskunst des 17. und 18. Jahrhunderts ebenso zu ihrem Recht kam wie der Historismus und die orientalisierenden emaillierten Prunkgläser des Jugendstils der Jahre 1900 bis 1910. Damit nicht genug: Auch farbenfrohes Überfangglas aus der Art-Deco-Zeit zwischen 1919 und 1930, grün leuchtende Urangläser und böhmische Glaskunst in verschiedenen Techniken können in der Ausstellung bestaunt werden – ein Fest der Augen nicht nur für die Kenner der Glaskunst.