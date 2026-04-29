Museum Art.Plus in Donaueschingen: Visueller Spaziergang durch italienische Kunst

Neue Ausstellung im Museum Art.Plus in Donaueschingen hat das Zeug zum Publikumsmagneten. Sammlerin Margit Biedermann schöpft aus umfangreicher Sammlung.
Mit Superlativen sollte man im Donaueschinger Museum Art.Plus vorsichtig umgehen. Was heute noch gilt, kann bei der nächsten Ausstellung schon wieder überboten werden. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass jede neue Jahresausstellung für Attraktivität und Qualität steht. Die am Wochenende eröffnete Präsentation hat aufgrund des niederschwelligen Vermittlungsangebots zudem das Potenzial, ein Publikumsmagnet zu werden.