Museum Art.Plus Donaueschingen: Ein Abend voller Wortkunst

1 So sieht es aus, wenn im Spiegelsaal des Museums Moderator Elias Raatz Wortakrobaten präsentiert. (Archivbild) Foto: Christine Teubert

Das Art.Plus bringt bekannte Vertreter des Poetry Slam auf die Bühne. Auch eine Mutter und eine Lehrerin dichten.









Es ist die bereits sechste Auflage, zu der das Museum Art. Plus einlädt: Am Freitag, 17. Januar, öffnet das Haus um 19.30 Uhr wieder seine Türen für einen besonderen Abend voller kreativer Wortkunst. Der Poetry Slam Donaueschingen verspreche eine mitreißende Mischung aus Humor, Tiefgang und literarischem Talent – präsentiert im atmosphärischen Spiegelsaal des Museums, heißt es in einer Pressemitteilung.