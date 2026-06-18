Museum Art Plus in Donaueschingen: Günter Wagner bringt Abstraktes in Einklang

Skulpturen zwischen Stabilität und Zerbrechlichkeit. Der Bruchsaler Künstler hebt mit Eisen und Glas scheinbar physikalisch bestehende Gesetze auf.

Günter Wagners Arbeiten, die nun im Museum Art Plus zu sehen sind, wirken nur scheinbar abstrakt. Die Exponate sind von einer formalen und konzeptuellen Klarheit, die sich auf den ersten Blick erschließt. Der 1955 in Karlsruhe geborene und in Bruchsal lebende Bildhauer, der an der Karlsruher Akademie bei Markus Lüpertz Malerei studierte, verbindet in seinen Skulpturen zwei Materialien, die gegensätzlicher kaum sein könnten: massives Eisen und fragiles Glas.

Aus dieser Spannung entwickelt er eine ebenso klare wie poetische Formensprache. Mountain-Cut: 1996, aus patiniertem Eisenguss mit Glasplatte. Vertikale Klammerung: 2026, patinierter Eisenguss und Glaswürfel oder My thoughts are wing`d with hopes: 2026, patinierter Eisenguss mit achtteiligem Glasstreifen: Durch die detaillierte Beschreibung der Exponate wird eine eindeutige Lesart vorgeschrieben und dennoch lässt der Künstler trotz oder gerade auch wegen der Reduktion der Mittel dem Betrachter einen großen Spielraum an Interpretationen.

Martina Wehlte, Ulyka Wagner und Günter Wagner Foto: Christine Teubert

Denn Wagners Arbeiten aus patiniertem Gusseisen, Stahl und Glas bieten in ihrer Gegensätzlichkeit eine große ästhetische Spannweite, die nicht nur zu überraschenden Effekten führt, sondern auch gängige Denkmuster durchbricht, aufhebt und, wie es Heiner Georgsdorf treffend formuliert, „eine existenzielle Bipolarität anschaulich macht, in der nichts so ist, wie es scheint“.

Mal leicht, mal zerbrechlich

So steht man nun in der Ausstellung inmitten von Exponaten, die aus gegensätzlichen Werkstoffen hergestellt sind – mal leicht, zerbrechlich, durchsichtig und spiegelnd das eine, schwer, kompakt und mit einer reizvollen, oftmals roh belassenen Oberfläche das andere.

Die Besucher blicken in die Ausstellung von Günter Wagner im Donaueschinger Museum Art Plus. Foto: Christine Teubert

Man fragt sich: Wie kann eine dünne Glasplatte den festen Eisenquader nicht nur auffangen, sondern sogar einschneiden? Das fragile Material wird zum Widerstand gegen die Masse. Die Wahrnehmung gerät ins Wanken, denn das Auge erwartet das Gegenteil. Die Arbeiten beziehen ihre Attraktivität aus den gegensätzlichen Materialien und deren präziser Bearbeitung.

Ähnlich funktionieren die Arbeiten „Kantbruch“ oder „Gebremster Fall“, bei dem ein gusseiserner Quader auf einem Glasblock auftrifft.

Das fragile Glas zerschneidet das harte Metall: Mountain-Cut. Foto: Stefan Simon

Die Skulptur wirkt wie eine eingefrorene Bewegung, als wäre der Moment der Kollision dauerhaft festgehalten worden. Ruhe und Dynamik, Stabilität und Gefahr existieren gleichzeitig. Wagners Arbeiten leben von solchen Paradoxien. Glas erscheint plötzlich stark, Eisen verletzlich. Schwere scheint zu schweben, Transparenz wird tragend.

Die Ausstellung zeigt einen Künstler, der nicht von spektakulären Gesten lebt, sondern von gedanklicher Präzision. Wagner führt unsere Sehgewohnheiten ad absurdum. In seinen neuen Labyrinth-Arbeiten nimmt er den Betrachter mit auf den Weg und vermittelt auch inhaltlich eine Kernaussage zur Prozesshaftigkeit allen Seins, dass alles in ständigem Fluss, in fortdauernder Bewegung ist.

Auch im Außenbereich des Donaueschinger Museums an der Brigach ist der Bildhauer präsent mit der Stahlarbeit „aufliegend“. Foto: Stefan Simon

In seiner ganz aktuellen für Donaueschingen entworfenen Installation „Deep into space“ aus patiniertem Stahlbogen, gebogener Glasscheibe und Spiegelscheiben wird der Betrachter schließlich ganz real und selbstverständlich Teil des Objekts. Wagners Kunst schärft unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Was will man mehr.

Öffnungszeiten

Das Museum ist während der Ausstellungsdauer jeweils freitags bis sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung „Günter Wagner – Eisen + Glas“ ist bis zum 4. Oktober 2026 im 2-Raum zu sehen.