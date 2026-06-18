Museum Art Plus in Donaueschingen: Günter Wagner bringt Abstraktes in Einklang

Skulpturen zwischen Stabilität und Zerbrechlichkeit. Der Bruchsaler Künstler hebt mit Eisen und Glas scheinbar physikalisch bestehende Gesetze auf.
Günter Wagners Arbeiten, die nun im Museum Art Plus zu sehen sind, wirken nur scheinbar abstrakt. Die Exponate sind von einer formalen und konzeptuellen Klarheit, die sich auf den ersten Blick erschließt. Der 1955 in Karlsruhe geborene und in Bruchsal lebende Bildhauer, der an der Karlsruher Akademie bei Markus Lüpertz Malerei studierte, verbindet in seinen Skulpturen zwei Materialien, die gegensätzlicher kaum sein könnten: massives Eisen und fragiles Glas.