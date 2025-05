Wie abwechslungsreich das Angebot an Museen im Ort ist, zeigte sich am Internationalen Museumstag.

Audiotechnik in unterschiedlichsten Variationen bot das Phonomuseum. Mit den Besucherzahlen war Sabine Kammerer an der Kasse zufrieden. Es mache Spaß, interessierten Leuten Grammophone oder das 125 Jahre alte Orchestrion vorzuführen.

Sehr ins Zeug gelegt hatte sich der Förderverein Schwarzes Tor. Vor dem über 200 Jahre alten Bauernhaus stellte Josef Kienzler in Handarbeit Holzschindeln her. Laut dem Vereinsvorsitzenden Hubert Urstöger wurden dafür früher Fichten in den Wintermonaten geschlagen, da das Holz dann wegen des langsameren Wachstums kompakter ist.

Wasser fließt besser ab

Die Schindeln sind am unteren Ende dicker als am oberen und haben eine Wassernase, damit Wasser besser abfließt, statt unters Holz zu dringen und es aufquellen zu lassen. Die Herstellung der Diechele, langer aus Baumstämmen gefertigter Wasserleitungen, zeigte Gerd Heinzmann. Traditionell verwendet wurde dafür laut Urstöger im Sommer geschlagene Kiefer, da die besonders harzig ist, was das Holz langsamer verrotten lässt.

Früher waren die einzelnen Stämme sechs Meter lang und die große Kunst, von beiden Seiten Löcher mit einem etwa dreieinhalb Meter langen Bohrer anzufertigen, um sich dann in der Mitte zu treffen.

Bei Jürgen Ragg können die Mädchen und Jungen selbst Uhren basteln und bemalen. Foto: Stephan Hübner

Hedwig König lud zum Schreiben auf Schiefertafeln in altdeutscher Schrift und Sütterlin ein, was bei kleinen wie großen Besuchern gut ankam. Urstöger erläuterte bei Führungen den Alltag der früheren Bewohner, und Otto Rapp zeigte das Wirtschaften in der rustikalen Küche auf.

In die jahrtausendealte Weberei führten Susanne Reck-Sonntag und Gerd Keller an den Webstühlen ein. Kinder konnten außerdem mit Jürgen Ragg Uhren basteln, und Barbara Ruf führte Strohflechten vor.

Eine ganz andere Art von Historie war im von der Familie Papst geführten Hermann-Papst-Museum zu bestaunen. Das beherbergt eine ganze Reihe von Gerätschaften, die der namensgebende Ingenieur und Unternehmer erfunden hatte.