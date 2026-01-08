„Murgels Spielhaus“ in Baiersbronn: Außenanlage wird vorerst doch nicht umgestaltet

Die Förderquote ist der Gemeinde zu gering: Der Außenbereich von „Murgels Spielhaus“ in Baiersbronn wird vorerst nicht umgestaltet.
Der Außenbereich von „Murgels Spielhaus“ in Baiersbronn wird – entgegen früheren Plänen – nun erst einmal doch nicht umgestaltet. Nur zwingend notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung werden umgesetzt. Einstimmig folgte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Verwaltung, die Maßnahme aufgrund der nur geringen Förderquote zunächst zu verschieben.