FC 08 Villingen Regionalliga Klare Vorgaben, ein Verletzter, eine Sperre und ein deutscher Fußballmeister

Regionalliga-Schlusslicht FC 08 Villingen überprüft am Samstag (14 Uhr, Kunstrasenplatz) erstmals in diesem Jahr die Form. Es kommt Südbaden-Rivale Freiburger FC, der in der Verbandsliga um den Klassenerhalt kämpft.