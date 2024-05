1 Der junge Mäusebussard zeigte ein untypisches Verhalten. Nun ist klar: Der Vogel war von Menschen angefüttert worden und bettelte mit seinen Angriffen nach Futter. Foto: Oliver Berg/dpa/Oliver Berg

Der Mäusebussard, der in den vergangenen Wochen immer wieder Besucher des Tierparks angegriffen hatte, wurde eingefangen.









Link kopiert



In den vergangenen Wochen sorgte ein angriffslustiger Mäusebussard für Aufregung am Mundenhof. Anders als zunächst angenommen handelte es sich bei dem Angreifer um ein zahmes, aber hungriges Jungtier, das Menschen anflog, um nach Futter zu betteln. Wie der Mundenhof in einer Pressemitteilung schriebt, wurde der junge Bussard nun eingefangen und zur Bergischen Greifvogelhilfe nach Rösrath in Nordrhein-Westfalen gebracht. Dort wird er auf eine Wiederauswilderung vorbereitet.