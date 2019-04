Mundelsheim Mensch auf A 81 überfahren und tödlich verletzt

Kurz darauf meldete sich der Fahrer eines Lastwagens, dass sein Wagen etwas Unbekanntes berührt hätte. Auch ein weiterer Fahrer meldete eine Berührung auf der Strecke. Rettungskräfte fanden dort die bewusstlose Frau und versuchten sie zu reanimieren, blieben jedoch ohne Erfolg.

Ermittlungen zufolge hatte die Frau am frühen Montagmorgen einen Wagen an der Baustelle geparkt und war ausgestiegen. Dann sei sie von einem Lastwagen erfasst und auf den Mittelstreifen der Autobahn geschleudert worden. Dort überfuhr sie ein weiteres Fahrzeug. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Offen bleibt weiterhin auch die Frage, ob die Frau die Halterin des abgestellten Wagens war. Den hatte sie an der Baustelle abgestellt, obwohl sich in etwa 300 Metern Entfernung ein Parkplatz befinde, hieß es seitens der Polizei. Weshalb sie das tat, war ebenfalls noch unklar - zumal der Wagen keine Panne gehabt habe. Daher könne man bei der Polizei auch einen Suizid aktuell nicht ausschließen.