Mundartautor Werner Gaus: Ein Haigerlocher und echter Hohenzoller

1 Werner Gaus aus Haigerloch: Beim ersten Hohenzollern-Markt in Empfingen kann man ihn am Sonntag live erleben Foto: Privat/Unbekannt

Werner Gaus ist ein vielseitiger Vertreter in Sachen schwäbischer Mundart – und seiner Heimat sehr verbunden. Beim ersten Hohenzollernmarkt in Empfingen kann man ihn live erleben.









Link kopiert



Beim mit Spannung erwarteten ersten Hohenzollern-Markt in Empfingen wird der schwäbische Mundartdichter und Buchautor Werner Gaus das ehemals hohenzollerische Oberamt Haigerloch repräsentieren. Eine Stunde lang wird Gaus am Samstag, 14. September, ab 12.30 Uhr im Empfinger „Kehlhof“ lang aus seinem umfangreichen Repertoire an schwäbischen Gedichten und Geschichten lesen.