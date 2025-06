„Hillus Herzdropfa“ und Markus Zipperle kommen am Samstag, 25. Oktober, unter den Plettenberg. Sie wollen, wie es in der Einladung heißt, die Gäste auf einen „urkomischen Streifzug durchs Schwobaländle“ mitnehmen.

In den schwäbischen Mundartgeschichten gehe es um „d’Leit aus’m Ländle – Nochbr, Zuazogene, Einheimische, Reigschmeckte, Schafferla und Faulenzer“. Die Musikanten versprechen ein Programm voller Lacher, schwäbischer Lebensart und jeder Menge Wiedererkennungswert – „alles spontan, herzhaft und schlagfertig“. Der Abend steht unter dem Motto „Schwäbischer Duranand“.

Hillu Stoll und Franz Auber alias „Hillus Herzdropfa“ aus Donzdorf stehen seit mehr als 15 Jahren auf der Bühne. Sied wurden 2016 mit dem „Schwäbischen Oscar“ für die Mundart, dem Sebastian-Blau-Preis ausgezeichnet.

Reutlinger synchronisiert „Äffle und Pferdle“

Seit mehr als 20 Jahren tourt der gebürtige Reutlinger Markus Zipperle durchs Land. Er synchronisiert auch die Zeichentrick- und Kultfiguren „Äffle und Pferdle“.

Es ist nicht der erste Comedy-Abend, zu dem der Musikverein Dotternhausen einlädt. „Wir hatten schon zweimal die ,Die Schrillen Fehlaperlen‘ zu Gast“, berichtet die Schriftführerin Daniela Baumgartner.

Musikverein probt fürs Kreisverbandsmusikfest

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – getreu diesem Motto bereitet sich das Dotternhausener Oberstufen-Orchester derzeit auf das Kreisverbandsmusikfest am ersten Juli-Wochenende in Rangendingen vor. Dort wollen die Dotternhausener beim Wertungsspiel die Jury mit dem Selbstwahlstück „Appalachian Overture“ von ihrem Können überzeugen. Der Vereinsnachwuchs nimmt Ende Juni an den Jugendmusiktagen in Heinstetten teil.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es der Bäckerei Milles in Dotternhausen oder per E-Mail an vorverkauf@mv-dotternhausen.de.