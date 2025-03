Schwäbisches Kabarett und Mundart-Comedy sind in der Dotternhausener Pfarrscheuer ein voller Erfolg geworden. Dort traten Ilse Irrtum und Dieter Daneben auf.

Ilse Irrtum und Dieter Daneben alias Tine und Ferdi Riester sorgten mit ihrer Mundart-Comedy für beste Unterhaltung. Hierzu lud der Arbeitskreis Freizeit und Kultur Dormettingen ein.

Geschichten aus dem Leben wurden erzählt und darüber gesungen – der ganz normale Wahnsinn. Irrtum und Daneben sagen von sich selbst: „Wir sind ganz normal“, ihre Kinder sagen „ihr seid peinlich“ und der Therapeut sagt: „Macht ein Programm daraus“. Das waren einführende Worte, die im Publikum für mehr als ein Schmunzeln sorgte.

Geschichten von früherund heute sowie Probleme beim Backen und mit denHormonen

Sie erzählten Geschichten von früher und heute. Wie war es vor der Ehe und wie ist es nach der Ehe?

Welche Probleme Ilse beim Backen hat oder Dieter mit den Hormonen, wenn er ein attraktives Mädchen sieht, beschrieben die beiden mit dem nötigen Ernst, aber auch Humor. Bei dem begeisterten Publikum – die Pfarrscheuer war ausverkauft - kullerten die Tränen vor Lachen.

Es gibt Sekt: „Da bleib ich.“

Ein Highlight war für sie die Einladung zu einer Party, bekomme man doch im Alter nicht mehr so viele Einladungen. An einem Samstagnachmittag um 14 Uhr stand Ilse herausgeputzt und gestylt in einem Wohnzimmer. Es gab Sekt. „Da bleib ich“, war ihr Gedanke.

Mit viel Witz und Charme sang sie über die besonderen Erlebnisse bei dieser Party. Kein Auge blieb trocken.

Aus Reinhard Meys „Über den Wolken“macht Dieter Daneben „Männer im Baumarkt“

Ferdi Riester alias Dieter Daneben hatte sogar ein Lied von Reinhard Mey dabei: Auf die Melodie von „Über den Wolken“ präsentierte er „Männer im Baumarkt“.

Der ganz normale Alltagswahnsinn stand für die beiden ganz oben auf dem Programm. Zurückdenken musste das Duo an die vergangene Weihnachtszeit. Sie erzählten von den Neuerungen bei den Sternsingern, die nicht mehr langweilig an der Tür klingeln und nach Spenden fragen, sondern „atemlos durch das Land, mit Kamel und Elefant“ von Haus zu Haus ziehen.

Vielsprachige Liebeserklärung

Eine besondere Pausenbegegnung besang Dieter: Ein am Pissoir hängendes Schamhaar, das seinen Besitzer sucht.

Fehlen durfte auch nicht eine Liebeserklärung. So begeisterte Ferdi mit den Worten „Ich liebe dich“ in vielen Sprachen, unter anderem Englisch, Französisch und Spanisch. Im meistgesprochenen türkischen Dialekt – „Kreuzberg-Türkisch“ fand er ebenfalls die richtigen Liebesworte.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung auf der Bühne machen das Programm zu einem Erlebnis

Unbekannte sind Tine und Ferdi Riester in der Region nicht, denn sie sind ein Teil der „Schrillen Fehlaperlen“ und haben immer viel Spaß bei ihren Auftritten. Mehr als 20 Jahren Bühnenerfahrung brachten sie mit, so wurde das Programm in Dormettingen zu einem Erlebnis der besonderen Art.

Viel Applaus, der nicht enden wollte, war die Aufforderung zu einer Zugabe. Ilse und Dieter erzählten in dieser musikalisch, wie sie sich kennengelernt haben: Es war bei Zahnarzt. Mit Mundöffnern sangen sie ihre Parodie von „something stupid“.

Mit einem Flötensolo, das Ilse durch die Nase spielte, verabschiedeten sich die beiden. So endete ein unvergesslicher Kabarett- und Comedy-Abend mit einem grandiosen Programm.