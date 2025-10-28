Mundart im Mostmaierhof: So begeisterte ein Ehepaar mit Geschichten und Liedern in Hausach

Der Mundart-Abend im Hausacher Mostmaierhof stand ganz im Zeichen von alltäglichen und unmöglichen Themenfeldern. Die Künstler beleuchteten diese auf Alemannisch.
Zwei alemannische Dialekte ganz unterschiedlicher Klangfarbe gab es am Freitag im Mostmaierhof zu erleben: Zum einen trug Ulrike Derndinger aus Lahr in ihrer melodisch-weichen Ortenau-Diktion Geschichten aus ihrer Vergangenheit vor, zum anderen sang zur Gitarre der aus Hausen im Wiesental stammende Heinz Siebold im kernigen Hochalemannisch, wie man es von Johann Peter Hebel kennt.