In seiner Reihe „Kultur-Spezial“ präsentiert der SV Mariazell am Samstag, 29. März, ab 19.30 Uhr in der Mühlbachhalle Mariazell den Fotojournalisten Heiko Beyer mit einem Multimedia-Vortrag.

Einlass zur Veranstaltung ist ab 18.30 Uhr. „Kia ora“, ein „Herzliches Willkommen“ schien Neuseeland in der Maorisprache dem Fotojournalisten Heiko Beyer bei seiner Ankunft in Auckland entgegenzurufen.

Sechs Monate nahm er sich Zeit für eine Auszeit vom Alltag, eine Traumzeit am schönsten Ende der Welt. Er ließ sich laut Mitteilung treiben durch die überwältigenden Naturlandschaften, vorbei an eisigen Gletschern und rauchenden Vulkanen. Wie unvergesslich waren sie, die Nächte im Zelt an einsamen Stränden und die Wanderungen durch üppige Regenwälder, vorbei an romantischen Seen und dramatischen Steilküsten.

Diese zwei Inseln im Südpazifik schafften es vom ersten Tag der Reise an, den Globetrotter in ihren Bann zu ziehen. Vieles ist schlicht und verrückter, schräger, einfach anders als zu Hause. Da ist das Wild Food-Festival, wo es als schick gilt, die absurdesten Gerichte zu verspeisen. Dies ist das Land, in dem Einwohner daran gewöhnt sind, dass die Erde schwankt, wo der Herr-der-Ringe-Regisseur Peter Jackson Mittelerde entdeckte und seitdem lustige Hobbits in Erdwohnungen leben. Beyer erzählt in seiner Live-Multivision vom Fischen mit den Ureinwohnern, den Maoris, einer lustigen Gruppe an sargbauenden Senioren, wie ein kleiner, kugelrunder, flugunfähiger Vogel zum Nationalsymbol wurde und geschützt wird. Und von der Trekkingtour durch Wind und Wasser, die am Milford Sound, dem magischsten Platz des Landes, endet.

Eisige Gletscher

Dort, wo eisige Gletscher die Südhalbinsel prägen und so viel Regen fällt, dass sie als das »Irland der Südsee« gilt, wo die Wiesen und Wälder der Nordinsel von Feuerbergen überragt werden, scheinen die Sorgen der Welt in weiter Ferne. Hier erlebte Heiko Beyer ein halbes Jahr Freiheit, eine Freiheit, wie sie nur in Neuseeland möglich ist, diesen beiden Inseln am schönsten Ende der Welt.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei folgenden Vorverkaufsstellen: Mode Preuss in Dunningen, Rund um Kaffee in Königsfeld-Weiler, Edeka Hammer in Hardt, hils IT in Niedereschach, Dorfladen in Mariazell oder beim Kartentelefon unter 0160/96 06 77 88.

Ticketpreis im Vorverkauf kosten 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.