Multikünstler: Helge Schneider wird 70 - und macht weiter Quatsch und Musik

Schräger Humor und Spaß am Improvisieren gehören zu seinen Markenzeichen. Auf der Bühne ist der Komiker seit Jahrzehnten präsent, hat meistens mehrere Instrumente dabei. «Katzeklo» ist nicht alles.
Mülheim an der Ruhr - Er gehört zu den beliebtesten Komikern in Deutschland und ist wohl der einzige, der auch Filme dreht, Bücher schreibt und rund ein Dutzend Musikinstrumente spielt. Helge Schneider wird gerne als Allroundkünstler bezeichnet, er passt in keine Schublade. Er selbst nennt sich oft Clown oder auch "Klimperclown", wie sein aktueller Film mit autobiografischen Zügen heißt.