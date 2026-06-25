Muettersproch-Gsellschaft: Liebeserklärung ans Dreiländereck

Die Muettersproch-Gsellschaft Gruppe Wiesetal lud ein, und viele Besucher aus dem Großen und Kleinen Wiesental folgten der Einladung ins Literaturmuseum. Bestuhlt war es, und alle Plätze waren besetzt, denn die Interpreten kannte jede und jeder, die zwei echten Wiesentäler Jeannot und Christian Weißenberger. Vorzustellen brauchten sie sich nicht, denn der klangvolle Name „Knaschtbrüeder“ steht für Freiheit, Humor, Liebe zum Dialekt und große Gesangskunst..

Nicht von Dubai, Mallorca oder Ibiza und Urlaub in südlichen Gefilden träumen die Barden, sondern vom schönsten Wasser hierzulande, dem „Eiemer See“, an dem „du uns sehen kannst“. Eine Liebeserklärung an das Dreiländereck folgte, wo der Gutedel wächst und die Kühe auf den Matten stehen, wo es Mehlsuppe und Kutteln gebe und der Rhein bei Basel einen Bogen mache. All dies beinhalte den Begriff Heimat, denn mit den Menschen könne man „alemannisch schwätze“ und verstehen.

Jeannot, der in Lörrach-Stetten geboren wurde und aufgewachsen ist, erinnerte an die Kriegsspiele mit Holzschwert, zusammen mit den Schulkameraden gegen die Schweiz, streute kurze Anekdoten und treffliche Witze ein, untermalte die Liedtexte oft mit „Rock’n’Roll“-Klängen, die so gut gefielen, dass die Zuhörer mitsangen, mitklatschten und mit den Füßen im Takt wippten. Lieder von Otto Bürgelin, Freund und Staatsanwalt, gewährten einen Blick ins Paradies und auf den Belchen mit leicht kritischem Inhalt. Verraten wurde auch, wie man im „Goldenen Löwen“ versacken kann, oder dass die Rollstuhlfahrer ein kurioses Wettrennen von der Scheffelstraße bis zur Bäckerei Adolph vollführten.

Nach der Trinkpause, wie zurzeit bei der Fußballweltmeisterschaft üblich, ließen die zwei Brüder ihre Gitarren instrumental und begleitend erklingen, unterstützt durch die Mundharmonika, besangen alle Orte in ihrer alemannischen Heimat von Müllheim bis Böllen, und erläuterten humorvoll unterschiedliche Dialekte am Beispiel Wehr und Schopfheim mit „Segge und Sage“. Bei den Storys aus dem Kleinen Wiesental mit „Asals Gaul“ oder der Fahrt mit dem Bulldog nach Schopfheim blieb kein Auge trocken, ebenso beim Song „Bi’m Hieber“. Auch besinnliche Töne wie beim „Maidli von Rötebach“ wurden angeschlagen. Abgerundet wurden die meisterhaften Vorträge durch ein kleines Wunschkonzert, ein „Guete-Nacht-Lied“ und eine Komposition von Hubert von Goisern