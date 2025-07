Münsterplatzkonzerte in Freiburg: Festival bietet Pop, Elektro und klassische Musik

1 Bis zu 6000 Besucher werden zu den Konzerten auf dem Münsterplatz erwartet. Foto: Sea You Freiburg Internationale und nationale Künstler verwandeln die Kulisse rund um das Freiburger Wahrzeichen eine Woche lang in ein großes Musikfestival.







Der Freiburger Münsterplatz verwandelt sich Ende August in eine Konzertarena – dann gehen wieder die Münsterplatzkonzerte über die Bühne. „Das Schöne ist, dass wir verschiedene Genres bieten. Das ist ein einzigartiger Mix unter den Festivals“, erklärt Marc Oßwald von Vaddi Concerts. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Freiburger Barockorchesters, Albert Konzerte und dem Freiburger Sea You Festival veranstaltet er die Konzertreihe in der Freiburger Innenstadt. Die erwähnte Vielfalt der Musik passe dabei perfekt in die historische Kulisse. Das Zusammenspiel zwischen Klassik, Pop und Elektro sei der bewährte Mix, auf den die Organisatoren auch in diesem Jahr setzen wollen.