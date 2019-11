Münster/Rottweil Bande soll Vietnamesen in Nagelstudios ausgebeutet haben

Münster/Rottweil - Eine sechsköpfige Bande soll in großem Stil Vietnamesen nach Deutschland eingeschleust und in Nagelstudios in Nordrhein-Westfalen ausgebeutet haben. Die Beschuldigten wurden nach Polizeiangaben vom Donnerstag bei einer großangelegten Razzia in Nordrhein-Westfalen und in Rottweil festgenommen. Alle stammen aus Vietnam.