Münchweierin mit Mission: Ein Weihnachtsfest für alle, die sonst keins haben

Mit der Aktion „Gemeinsam gegen Einsam“ organisiert Andrea Schumann aus Münchweier in diesem Jahr ein Weihnachtsfest für Menschen, die Heiligabend alleine verbringen würden.
Während andere so langsam anfangen, über Geschenke für ihre Liebsten nachzudenken, kümmert sich Andrea Schumann um fremde Menschen. Vor einigen Wochen hat sie die Aktion „Gemeinsam gegen Einsam“ ins Leben gerufen. Sie möchte ein Weihnachtsfest in Münchweier organisieren, bei dem Menschen kommen können, die sonst niemanden haben und die Feiertage allein verbringen würden.