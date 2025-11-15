Münchweierin mit Mission: Ein Weihnachtsfest für alle, die sonst keins haben

Während andere so langsam anfangen, über Geschenke für ihre Liebsten nachzudenken, kümmert sich Andrea Schumann um fremde Menschen. Vor einigen Wochen hat sie die Aktion „Gemeinsam gegen Einsam“ ins Leben gerufen. Sie möchte ein Weihnachtsfest in Münchweier organisieren, bei dem Menschen kommen können, die sonst niemanden haben und die Feiertage allein verbringen würden.

Die Idee kam ihr auf der Arbeit – Schumann ist in der Verwaltung eines Pflegeheims tätig und hat dort in den vergangenen Jahren immer wieder mitbekommen, wie die Bewohner zu Weihnachten allein blieben. „Viele haben sogar eigentlich Familie“, bedauert sie. „Aber die wohnen dann zu weit weg oder haben eine eigene Familie gegründet, mit der sie feiern“. Im Pflegeheim gebe es immerhin eine Weihnachtsfeier, aber Schumann ließ der Gedanke an die Menschen nicht los, die Heiligabend zuhause allein verbringen.

Die Unternehmen packen mit an

Als ersten Schritt habe sie dann ihre Familie ins Boot geholt „Ohne Hilfe von meinem Mann und meiner Mama würde das überhaupt nicht gehen“. Für die gastronomische Unterstützung fragt Schumann bei Unternehmen in der Region an – mit Erfolg. Das Sportheim Münchweier wird das Catering und den Raum zur Verfügung stellen, die Ettenheimer Bäckerei Henninger backt Brot und Kuchen. Das Bistro Keglerstüble kümmert sich um die Getränke, die Brauerei Schmieheim steuert das Bier bei – alles auf Spendenbasis.

Als nächstes suchte Schumann auf Facebook nach Mitstreitern für ihr Projekt. „Viele haben dann gefragt, warum ich anonym poste, ob das überhaupt echt sei“, erzählt sie. Ihre Mutter habe dann außerdem angemerkt, dass sehr viele Menschen kein Facebook haben, besonders die älteren. Damit auch sie eine Möglichkeit haben, sich zur Weihnachtsfeier anzumelden, schafft Schumann sich extra ein Handy an, um über eine Telefonnummer erreichbar zu sein. Auch ein neues Paypal-Konto für Spenden und eine E-Mail-Adresse extra für die Aktion richtet sie ein. „Das war alles ein Riesenaufwand, aber jetzt läuft es endlich. Die Anfangsschwierigkeiten haben wir überwunden. Jetzt muss sich nur noch jemand melden“. Bisher hat noch niemand zugesagt, Heiligabend bei Schumanns Fest dabei sein zu wollen.

Über die Facebook-Anzeige haben sich aber dafür bisher schon einige Freiwillige gefunden, die Schumann unterstützen wollen. In der Rebstockmetzgerei in Münchweier besprechen sie, was noch alles zu tun ist.

Sie wollen kleine Geschenke für die Gäste auftreiben, einen Fahrdienst organisieren, um die Heimfahrt sicherzustellen, und das Sportheim weihnachtlich herrichten – es gibt noch viel zu tun. Neben Andrea Schumann und ihrer Mutter sind drei weitere Frauen zum Helfertreffen erschienen, die gern beim Projekt unterstützen wollen. Zwei Schwestern aus Ringsheim haben unabhängig voneinander von der Aktion auf Facebook mitbekommen, auch Anastasija de Siati aus Ettenheim wurde dort darauf aufmerksam.

Sie feiere Weihnachten bei sich zuhause ohnehin nicht groß und eher mittags. „Ich habe meinem Mann die Anzeige auf Facebook gezeigt und ihm gesagt, dass ich da dieses Jahr gern helfen würde. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber jetzt ist einfach Zeit dafür“. Sie habe zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet und kann sich gut vorstellen, für das Event auch selbst den Kochlöffel zu schwingen. „Meine Tochter und ich haben auch schon Ideen für Dekoration, wir könnten da Einiges basteln“, bietet sie an.

Rechtliche Fragen beschäftigten sie

Für tatkräftige Unterstützung ist also schonmal gesorgt. Schumann erzählt, sie sorge sich aber noch ein wenig darum, ob sie auch alles richtig macht. „Ich kenne mich leider mit rechtlichen Fragen überhaupt nicht aus, also was man alles beachten muss wenn man so eine Veranstaltung ausrichtet. Das hat mich lange davon abgehalten, meine Idee in die Tat umzusetzen. Aber jetzt denke ich mir, wenn ich eine Strafe dafür kriege etwas Gutes zu tun, dann ist es das eben wert.“

Sie selbst wird mit ihrer Familie auch beim Fest in der Sporthalle dabei sein. „Alles was ich mir wünsche ist, dass die Menschen einen richtig schönen Abend haben“. Die Aktion könnte für sie auch der Startschuss für viele weitere solcher Projekte sein: „Also wenn das alles klappt und gut angenommen wird, dann mache ich das gern nächstes und übernächstes Jahr wieder“.

Die Anmeldung

Wer Heiligabend allein ist und gern bei Andrea Schumanns Weihnachtsfeier im Sportheim in Münchweier teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an gge-muenchweier@gmx.de anmelden, oder unter Telefon 0176/ 65 91 78 60.