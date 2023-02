1 Alle Kostüme wurden stets selbst genäht – und erst am Fasentsonntag der Öffentlichkeit präsentiert. 2005 verkleideten sich die Fasentfreunde Münchweier als Brasilianer. Foto: Fasentfreunde/privat

Eine fastnachtliche Ära geht zu Ende. 50 Jahre haben die Fasentfreunde Münchweier mit ihren närrischen Ideen die Fasentumzüge in Münchweier und Umgebung bereichert. Nach dieser Kampagne soll jetzt Schluss sein.









Private Gruppierungen sind seit Jahrzehnten die Garanten für begeisternde Narrenumzüge in Münchweier. Jedes Mal platzt das Dorf schier aus allen Nähten. Die Fasentfreunde haben diese örtliche Tradition wesentlich mit geprägt. Keine Gruppe ist länger dabei. Viele heimische und exotische Themen wurden von ihnen auf der Straße glossiert.

Die Frauen nähten die Kostüme, die Männer zimmerten die Wagen

Vorbereitend auf die jeweilige Fasentkampagne kamen die Fastnachter Ende Dezember zusammen, um das Thema fest zu machen. Die Mottosuche war nach all den Jahren zuletzt nicht einfach. Die Aussprachen darüber waren zuweilen auch kontrovers – führten aber immer zu einer einvernehmlichen Lösung. Die Frauen kauften dann den Stoff, besprachen den Schnitt und schneiderten das Kostüm im heimischen Nähstübchen. „Alle Kostüme haben wir in allen den Jahren selbst genäht,“ erklärte Inge Burger mit berechtigtem Stolz. Die männliche Aufgabe war es, den zum jeweiligen Thema passenden Fasentwagen zu zimmern. Alles natürlich hinter verschlossenen Türen. Erst am Fasentsonntag zeigt man sich mit dem neuen „Outfit“ in der Öffentlichkeit.

Kontakt mit dem Publikum motivierte die Gruppe

All die Jahre war es fast wie eine Sucht – über die Fasenttage auf die Straße zu gehen. Der Kontakt mit dem Publikum auf der Umzugsstrecke motivierte die Gruppe. „Stets sieht man vertraute Gesichter, die immer wieder am gleichen Fleck an der Strecke stehen – in der Hoffnung von einem Bekannten aus unseren Reihen angesprochen und zuweilen mit etwas Flüssigem versorgt zu werden“, erklärte Carlo Burger. Auch ihre ausgewählten Süßigkeiten waren bei den Kleinen am Umzugsrand heiß begehrt.

Außerhalb der Fasent treffen sie sich nur selten

Neben den Vorbereitungen waren das gemeinsame Suppenessen vor und das Beisammensein nach den Umzügen Glanzlichter bei den Fasentfreunden. Der Kontakt während des Jahres ist bei einem Großteil der Fastnachter eher sporadisch. „Umso größer die Freude, wenn dann die neue Kampagne eingeläutet wurde,“ so der einheitliche Tenor aus der Gruppe. Die knapp 25-köpfige Fasentgruppe verfügt über einen harten Kern, der sich seit der gemeinsamen A-Jugendzeit beim SV Münchweier treu geblieben ist. Die Ehefrauen und zuweilen Bekannte oder die Kinder kamen später dazu.

Dass jetzt Schluss sein soll, muss sich in den Köpfen erst noch setzen. „Lieber ein Ende mit Wehmut, als ein Ende aus Überdrüssigkeit“, sind sich die Mitglieder einig. Der Fasent werden die Freunde dennoch treu bleiben, dann eben neben und nicht mehr auf dem Umzugsweg. Kostüme, um weiterhin auf die Fasent gehen zu können, hängen auf jeden Fall in genügender Zahl im Schrank.

Der Umzug ist der Fasent-Höhepunkt in Münchweier

Der Fasent-Höhepunkt in Münchweier ist der Umzug am Sonntag, 19. Februar, bei dem auch die Fasentfreunde noch einmal anzutreffen sind. Aufstellung ist in der Brogginger Straße, Ringstraße und Bettmattenstraße. Pünktlich um 14 Uhr wird der närrische Lindwurm in Bewegung gesetzt, der über Haupt-, Obere Straße, Kirchberg-, Obere Straße und Schulstraße führt. Danach wird die Münchweirer Straßenfasent gefeiert. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr ist am 19. Februar eine Vollsperrung eingerichtet, das heißt, in dieser Zeit kann nicht in das und aus dem Dorf gefahren werden.

Von 11 bis 12 Uhr und von 18 bis 6 Uhr (Montagmorgen) wird die Hauptstraße gesperrt sein, mit einer Umleitung über die Obere Straße. Es ist daher wichtig, dass auf allen Aufstellungs- und Umzugsstraßen keine Fahrzeuge während diesen Zeiten geparkt werden. Motorisierte Besucher sollten also rechtzeitig anreisen. Von Wallburg kommend darf nur entlang des Radweges geparkt werden, auf dem Radweg ist das Parken gänzlich verboten.