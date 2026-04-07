Münchner «Tatort»: Das passiert mit Batic und Leitmayr

Die Münchner «Tatort»-Kommissare Nemec und Wachtveitl haben ihren 100. und letzten Fall abgeliefert. Der Wunsch der Schauspieler war, ihre Figuren mögen überleben. Doch wurde der erfüllt?
München - Das war's mit Leitmayr und Batic. Die ARD hat am Ostermontag den letzten Münchner "Tatort" mit Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Kommissaren-Duo ausgestrahlt. In ihrem 100. Fall, dem zweiten Teil der Doppelfolge "Unvergänglich", wird den Schauspielern ihr Abschiedswunsch erfüllt: Denn ihre Figuren überleben - wenn auch knapp.