Münchner Philharmoniker: Knobloch nach Konzertabsage: Historisches Echo

Nach der Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem Musikfestival meldet sich nun Charlotte Knobloch - mit deutlichen Worten.
München/Gent - Nach der Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem belgischen Musikfestival findet die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, deutliche Worte. Es sei "eines der krassesten Beispiele des aktuellen Judenhasses – bigott, unverfroren und unverschämt", sagte die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern der Deutschen Presse-Agentur.