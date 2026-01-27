„Münchner Eingewöhnungsmodell“: Neues Konzept für den Kita-Start in Friesenheim

In Friesenheim wurde im Jahr 2010 die erste Kinderkrippe in der Gemeinde eingerichtet. Von da an war kaum mehr Platz in den Krippen. Weitere Krippengruppen folgten in den Einrichtungen reihum. Warum? Eltern müssen und wollen wieder zurück in den Beruf. Vielen Familien fühlen sich auch aus finanziellen Gründen zu einer frühen Unterbringung ihres Kleinkindes in einer Einrichtung gezwungen. Aber nicht wenige Eltern stellen sich dabei die Frage: Kann der Kindergarten meinem Kind mit einem Jahr schaden?, weiß Inge von Haas, Geschäftsführung der Kindertageseinrichtungen der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim.

Diese Angst nehmen die Kindertageseinrichtungen den Eltern. In Friesenheim hat in den katholischen Einrichtungen das sogenannte „Münchner Eingewöhnungsmodell“ Einzug gehalten. Erzieherinnen erhielten eine besondere Schulung von Sylvia Zöller. Die Pädagogin ist Autorin zahlreicher Publikationen, Weiterbilderin, Beraterin und Coach für Kindertageseinrichtungen und Fachberaterin für Familien. Vor fünf Jahren veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Petra Evanschitzky das Buch und den Film zur Weiterentwicklung des „Münchner Eingewöhnungsmodells.“ Sie qualifiziert dazu unter anderem Träger von Kindertagesstätten.

Es ist nicht mehr die eine Bezugserzieherin für das Kind zuständig

Von Haas hat die Pädagogin nach Friesenheim geholt. „Uns geht es gemeinsam darum, die Kindertagesstätten als sichere Bildungs- und Entwicklungsorte für die Kinder zu gestalten“, betonte von Haas gemeinsam im Gespräch mit Zöller.

Kleinkinder seien dazu fähig, sich bereits über die Eltern hinaus an andere Personen zu binden, mit ihnen in Beziehung zu treten, so Zöller. Es sei aber viel Geduld und Fürsorge gefordert. Von Beziehungsarbeit ist die Rede. Nicht mehr die eine Bezugserzieherin ist für das Kind zuständig. Das Kind nimmt über die Eingewöhnung mit der gesamten Einrichtung und allen Erzieherinnen ihrer Gruppe Kontakt auf. Eltern begleiten sie dabei solange wie es das Kind fordert – ganz egal ob drei oder sechs Wochen. Zöller sagte: „Lasst die Eltern länger da. Es geht um Individualität, darum, was das Kind braucht.“ Erlebten Eltern über die Begleitung ihrer Kinder, aktiv den Kindergartenalltag einer Einrichtung mit, entwickle sich einmal mehr ein Verständnis sowohl für das Wohl des Kindes als auch der Menschen, die in der Einrichtung arbeiteten.

Sylvia Zöller, Autorin und Pädagogin (links) und Irene von Haas, Geschäftsführung Kitas Katholische Kirchengemeinde Foto: Bohnert-Seidel

Das „Münchener Eingewöhnungsmodell“ betont die bewusste Verabschiedung der Eltern von den Kindern. „Nicht schnell winken und ,alles ist gut’“, sei nicht der Ansatz. Von einem feinfühligen Verhalten gegenüber dem Kleinkind ist die Rede. Eingehend wird das Kind in seiner Zufriedenheit und Unbekümmertheit in der Einrichtung beobachtet. Solange das Kleinkind noch überfordert erscheine, bleiben Mütter oder Väter im sicheren Blick des Kindes. Signale des Kindes werden wahrgenommen, betrachtet und je nach Situation entsprechend reagiert. Das wichtigste einer bindungsorientierten Eingewöhnung sei die Elternbeteiligung.

Eltern begleiten ihre Kinder so lange, wie dieses es fordert

Eltern seien der gesicherte Anker. Ihre Begleitung ließen erste Ängste vor einem Kindergartenalltag mit vielen neuen Eindrücken über Zuwendung regulieren. Behutsames Herantasten an den Kindergartenalltag vermittle Sicherheit und damit eine Offenheit und Lernbereitschaft für die weitere Entwicklung. Werden Eltern in ein Krippengeschehen eingebunden, schaffe das Vertrauen auf allen Ebenen und Beziehungsarbeit, die für die Entwicklung des Kindes notwendig ist.

Die Kitas in Friesenheim

Die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim ist Trägerin von insgesamt sechs katholischen Kindertageseinrichtungen in den fünf Ortsteilen mit insgesamt 366 Plätzen: Georg-Schreiber-Kindertagesstätte Friesenheim (148 Plätze), St. Katharina Heiligenzell (70 Plätze), St. Elisabeth Oberschopfheim (60 Plätze), St. Franziskus (65 Plätze), St. Michael Oberweier (98 Plätze), St. Marien Schuttern (73 Plätze). Hinzu kommen 109 Kinder im evangelischen Kindergarten Sonnhalde, 40 Kinder im Natur- und Waldkindergarten Füchslebau, zehn Kinder in der Großkindertagespflege, 40 Kindergartenplätze stehen im Kinderhaus „Ritterfalter“ zur Verfügung.