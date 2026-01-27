„Münchner Eingewöhnungsmodell“: Neues Konzept für den Kita-Start in Friesenheim

Die katholischen Kindertageseinrichtungen in Friesenheim werden in Zukunft nach einem neuen Prinzip arbeiten: Das „Münchener Eingewöhnungsmodell“.
In Friesenheim wurde im Jahr 2010 die erste Kinderkrippe in der Gemeinde eingerichtet. Von da an war kaum mehr Platz in den Krippen. Weitere Krippengruppen folgten in den Einrichtungen reihum. Warum? Eltern müssen und wollen wieder zurück in den Beruf. Vielen Familien fühlen sich auch aus finanziellen Gründen zu einer frühen Unterbringung ihres Kleinkindes in einer Einrichtung gezwungen. Aber nicht wenige Eltern stellen sich dabei die Frage: Kann der Kindergarten meinem Kind mit einem Jahr schaden?, weiß Inge von Haas, Geschäftsführung der Kindertageseinrichtungen der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim.